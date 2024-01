NewTuscia – CAPRAROLA – A Caprarola torna la festa di Carnevale organizzata dal Comune di Caprarola in collaborazione con Sagra della Nocciola Classe ’84 e la ProLoco Caprarola, già pronti ad invadere il paese con una serie di appuntamenti dedicati ai cittadini di tutte le età.

Dopo il successo dell’edizione 2023, è di nuovo tempo di divertimento a Caprarola con musica, parrucche, maschere e coriandoli. “Carnaval de Caprarola“ è un calendario ricco di eventi, a partire da sabato 20 gennaio con l’accensione del Sacro Fuoco di Sant’Antonio, dalle ore 18.00 in Piazza Romeo Romei. Mentre domenica 21 dalle ore 14.30, sempre in Piazza Romeo Romei, ci sarà la Festa in Maschera per i bambini, con animazione, musica e merenda offerta dal comitato, ma soprattutto, tanti coriandoli e divertimento.

Il Giovedì Grasso (8 febbraio) è dedicato ai più piccini, con la Festa in Maschera nel salone delle Scuderie di Palazzo Farnese, con animatori, musica e la merenda offerta dalla Classe ‘84. Tutti in maschera per passare un pomeriggio tra coriandoli, scherzi e tante sorprese.

Sabato 10 Febbraio, nel salone delle Scuderie di Palazzo Farnese, il grande Veglione di Carnevale targato Classe 84: si parte dalla cena preparata dalla Proloco, con uno sfizioso menù per adulti e bambini, per poi proseguire con la Festa in Maschera e intrattenimento fino a tarda notte. Durante la serata ci si potrà divertire insieme ai Figli dei Fiori della Classe 84.

Il Martedì Grasso chiude il Carnevale Caprolatto con la Sfilata dei Carri Allegorici lungo Via Filippo Nicolai dalle 15:30. Un pomeriggio che comprende una gustosa salsicciata finale, sicuramente da non perdere.

