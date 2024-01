20 ore di corso organizzato dal gruppo micologico Terni e dal Clt

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza) – TERNI – Dal prossimo 26 gennaio sino al 26 febbraio 2024, èresso il Circolo Lavoratori Terni, si svolgerà un corso base per il riconoscimento dei funghi.

Il corso, organizzato dal Gruppo Micologico Ternano, in collaborazione con il Circolo Lavoratori terni, si svolgerà presso la Sala Coppe CLT, sita in via muratori a Terni. Il corso avrà una durata di 20 ore, suddivise in 10 lezioni che si svolgeranno nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

Il costo del corso, comprensivo del materiale didattico sarà di €30.00 per i non soci e di €25,00 per i soci iscritti al Circolo lavoratori Terni.

(Riccardo Frezza 17.01.2024)