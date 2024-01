NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Martedì 16 e mercoledì 17 gennaio ad Acquapendente si sono svolti i consueti festeggiamenti per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, che nella nostra comunità viene festeggiato in maniera particolare.

Ogni anno infatti, viene nominato il “Signore di Sant’Antonio”, scelto da Signore uscente. Il nuovo Signore sarà incaricato di organizzare i festeggiamenti per l’anno successivo, con l’aiuto del Comitato.

Il signore di Sant’Antonio, che per quest’anno è stato rappresentato dal dott. Francesco Prudenzi, è passato a trovare anche gli ospiti della nostra RSA, accompagnato dalla moglie e dai figli, al termine della sfilata per le vie del paese, e prima della tradizionale Messa in Duomo con la benedizione degli animali.

Il Signore di Sant’Antonio, dopo aver salutato gli ospiti, ha donato loro dei dolci, che sono stati davvero molto graditi!

Con un sentito ringraziamento al Signore di Sant’Antonio, vi diamo appuntamento al prossimo anno.

L’Amministrazione RSA San Giuseppe di Acquapendente