NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Occorre intervenire immediatamente e modificare la legge sulle REMS perchè, cosi come scritta, a rischiare sono solo il personale di Polizia Penitenziaria, i Dirigenti Penitenziaria ed i Dirigenti del Corpo .

E’ inaccettabile che detenuti con problemi psichiatrici restino in carcere, infatti, apprendiamo che ieri all’ora di pranzo due detenute del Carcere Femminile di Rebibbia – Roma con problemi psichiatrici hanno dato fuoco alla cella, nel reparto infermeria, con conseguente sgombero di reparto per fumo ed invio di 03 detenute e 05 cinque agenti inviati in ospedale per intossicazione.

Addirittura una delle due detenute risulta, purtroppo, in attesa da tempo di essere collocata nella REMS ed ,come più volte ribadito da questa Federazione Nazionale Sicurezza Cisl Lazio , il problema delle REMS non riguarda l’Amministrazione Penitenziaria e tantomeno il personale dato che le competenze sono esclusivamente delle ASL e della Regione.

Per la Fns Cisl Lazio tali detenuti non devono stare in carcere ma in strutture ospedaliere idonee, se qualcuno pensa che con la chiusura degli OPG il problema è risolto si sbaglia di grosso, perchè si è solo spostato il problema scaricando, purtroppo, il problema sulla Polizia Penitenziaria.

Attualmente l’istituto, dato ministero della giustizia del 31 Dicembre 2023, risulta essere sovraffollato di + 92 detenute, previste 272 mentre quelle presenti risultano essere 364, registrando una percentuale del 137% di sovraffollamento.

Per la Fns Cisl Lazio occorre garantire e tutelare il personale tutto ed a tal riguardo intensificherà gli interventi , con frequenti visite sui luoghi di lavoro in ogni sede , la Fns Cisl Nazionale con la Fns Cisl lazio effettueranno una visita in tale istituto il 25 gennaio c.a., affinchè si possano migliorare le condizioni lavorative ed applicare in toto le norme contrattuali nei confronti del personale del Corpo dii Polizia Penitenziaria, dei Direttori e dei Funzionari del Corpo.

IL SEGRETARIO GENERALE FNS CISL LAZIO

Massimo Costantino