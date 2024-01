NewTuscia – ROMA – Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

In particolare, è già possibile richiedere i primi tre certificati, INPS direttamente presso gli sportelli degli uffici postali: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

L’ufficio postale di Monte Romano è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, oggi sono partiti i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di Gradoli, in Piazza Galliano 3. Durante l’intera durata degli interventi, stimata salvo imprevisti in 30 giorni lavorativi, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di Grotte di Castro, in Via Vittorio Veneto, 80, disponibile secondo i consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. A disposizione dei cittadini anche l’ufficio postale di Montefiascone, in Via Dante Alighieri,19, che osserva orario continuato, dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.45.

Si ricorda che la sia la sede di Grotte di Castro che quella di Montefiascone sono dotate di ATM Postamat, operativi sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

