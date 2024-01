NewTuscia – VITERBO – Sabato 20 gennaio ore 16,30. RinascimentiAmo Gallery/ Spazio GBE (piazza San Simeone 5). Presentazione del nuovo trittico poetico di Paolo Carlucci (una silloge e due plaquette): “L’ora felice”, “Viterbo sacra e profana” e “Pellegrino a Civita” (tutti editi da GB EditoriA, Roma). Per l’occasione, l’autore dialogherà con il poeta e critico Plinio Perilli e con il narratore Antonello Ricci: a proposito di poesia, paesaggio e “viandanza dell’anima” nella Tuscia viterbese, dimensione che rappresenta, sin dagli esordi, un aspetto qualificante della poetica di Carlucci. Rispetto a “L’ora felice” (silloge che fa compasso sul borgo di San Martino al Cimino) Ricci ha scritto: “Tra il chiuso del giardino (e dell’orto) di famiglia e l’aperto del bosco; tra il chiuso urbanistico del borgo e l’aperto del mare-Maremma. Ricordandoci che paesaggio è, sempre e comunque, evento. Sempre e comunque esso accade a una cert’ora. E sempre, e per sempre, esso si manifesta in un colore proprio. Per Paolo quell’ora è il tramonto. E rosso (e il fuoco) è quel colore”. Così invece l’autore stesso a proposito di Viterbo e Civita di Bagnoregio: “Perché nuovi versi su Viterbo? Per devozione alla memoria familiare e alla bellezza della città dei papi, certo: ma il capoluogo della Tuscia è davvero tappa ineludibile della mia genesi poetica. Segreta fonte di emozioni. Sorprendersi, specie fra i vicoli di san Pellegrino, incrociando storia e modernità. A Civita di Bagnoregio, d’altro canto, ho imparato ad ascoltare i colori e a plasmare odori di versi. Essere pellegrino a Civita è un gioiello fragile, sì, ma scrigno pulsante di passioni e visioni. Una missione d’amore fra i calanchi. Piccole o grandi illuminazioni d’esistenza, fermate nel vento di un verso, rapita fra le ginestre e il nulla.”

Ingresso libero. Info: info@gbeditoria.it / 06.6868110

Paolo Carlucci è nato a Roma nel 1966, dove insegna nei licei. Poeta e critico, come giornalista pubblicista ha collaborato a diverse riviste e testate, fra cui “Il Tempo” (redazione di Viterbo). Si occupa di letteratura e poesia con saggi e contributi su autori classici, moderni e contemporanei. Ha al suo attivo vari libri di poesia.