NewTuscia – ROMA – Si è svolto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo di lavoro sugli impianti italiani del gruppo Saxa grès. All’incontro con le istituzioni, le parti sociali e la proprietà, rappresentata dal dott. Borgomeo, hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli e l’assessore al Lavoro, alla Formazione e Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni.

«La convocazione del tavolo ministeriale rappresenta un passaggio molto importante per monitorare lo stato di avanzamento del programma e l’evoluzione della situazione dell’impianto di Rocca Secca, sia in termini di continuità produttiva che di salvaguardia dei livelli occupazionali», dichiarano gli assessori Angelilli e Schiboni.

«Soprattutto abbiamo chiesto e avuto conferma dell’impegno da parte dell’attuale proprietà alla riattivazione dell’impianto per il secondo semestre 2024, così come era stato preannunciato in sede regionale nel mese di dicembre. Abbiamo molto apprezzato la decisione del Ministero di accogliere la nostra richiesta di aggiornare il tavolo a fine febbraio alla presenza dell’investitore», concludono Angelilli e Schiboni.