NewTuscia – ROMA – “Desidero esprimere le mie più vive felicitazioni per la nomina di oggi in Consiglio dei Ministri del professor Andrea Rocchi a nuovo Presidente del Crea (Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) il più importante ente di ricerca agroalimentare italiano, che ha l’obiettivo di aumentare la competitività e la sostenibilità del nostro sistema agricolo, a fronte delle nuove sfide poste dalla crescente domanda di cibo sicuro e di qualità, in linea con l’operato del Ministro Lollobrigida sulla tutela e rilancio dell’Agricoltura italiana.

Si tratta di una nomina di buon auspicio per la Tuscia e per le tante eccellenze del settore prodotte dal nostro territorio”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.