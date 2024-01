Era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex ragazza

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza) – AMELIA – Un 37enne amerino è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Amelia, per aggravamento della misura cautelare, infatti l’uomo, era stato arrestato nello scorso mese di dicembre, per maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una 25enne ragazza amerina, con la quale l’uomo aveva avuto in passato una relazione.

Già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel comune amerino, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Terni, per reiterate violazioni del provvedimento in atto.

(Riccardo Frezza 17/01/2024)