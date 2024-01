NewTuscia – VITERBO – Rifacimento segnaletica orizzontale su viale B. Buozzi, nel tratto che va dall’incrocio di via A. Volta fino all’incrocio con via del Pilastro.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, dalle ore 7 di domani 17 gennaio è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24, in direzione di via del Pilastro, lato numeri civici pari (ord. n. 25 del 15-1-2024, ufficio speciale riqualificazione periferie). Tale intervento rientra nell’ambito dei lavori per la realizzazione dei percorsi ciclopedonali e delle asfaltature delle strade cittadine.