NewTuscia – ROMA – «È particolarmente importante che il logo della Regione Lazio campeggi sulla maglietta della Lazio che giocherà a Riyad la Supercoppa italiana. Tutti conoscono Roma, ma il Lazio non è famoso all’estero tanto quanto, ad esempio, la Toscana. Possiamo e dobbiamo trasformare il Lazio sempre di più in un brand. Questo territorio lo merita: si tratta di una strategia rilevante per promuovere il turismo, la cultura, l’imprenditoria del Lazio, a prescindere dalla fede calcistica», lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio Simona Baldassarre.

«Diffondere il nostro logo in una occasione internazionale così importante, nell’area del Golfo, ricca di imprenditori, turisti e cittadini che hanno sete di bellezza e di Made in Italy, è una strategia lungimirante, frutto di una grande intuizione del Presidente Rocca», conclude l’Assessore.