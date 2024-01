NewTuscia – SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella ha visto tre dei suoi atleti impegnati ai recenti campionati italiani di ciclocross a Cremona, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, salendo sul secondo gradino del podio con Michele Feltre e ottenendo buoni piazzamenti con Gianfranco Mariuzzo e Claudio Albanese tra i migliori d’Italia della disciplina invernale delle due ruote.

In una giornata contraddistinta dal tracciato ghiacciato e con temperature sotto lo zero, artefice di una performance pregevolissima Michele Feltre che è andato a cogliere la piazza d’onore nella categoria master 8: “Un secondo posto sofferto e che è stato frutto del lavoro di preparazione nell’arco di un mese. Sono andato fuorigiri nel finale sulle ultime contropendenze del tracciato nonostante fossi vicino al vincitore Giovanni Parro. Ero al limite delle mie forze ma questo piazzamento ai campionati italiani non è da buttare via. Ringrazio tutta la Mtb Santa Marinella e il presidente Stefano Carnesecchi per il sostegno morale. Per il nuovo anno potrei non dedicarmi più alle gare di breve durata ma sto facendo un pensierino per le gare di fondo come quelle gravel con l’obiettivo di conquistare un posto per il mondiale nella mia categoria“.

Altri risultati di notevole rango ottenuti dal team altolaziale nella gara tricolore a Cremona da parte di Gianfranco Mariuzzo che ha chiuso in sesta posizione tra i master 6 nonostante le poche competizioni disputate nell’ultimo mese, unitamente a Claudio Albanese classificatosi 14.mo tra i master 7.

Il resto della squadra santamarinellese è stato impegnato al Roma Master Cross con la quarta prova che ha avuto luogo al parco Be Wild Village di Castelfusano: Gianluca Magnante terzo tra gli élite sport, Cristiano Mastropietro sesto tra i master 4, Daniele Bagnoli decimo tra i master 6, Vincenzo Scozzafava secondo tra i master 8 e Daniele Mancini 14.mo tra i master 4.