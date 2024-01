NewTuscia – VITERBO – I consiglieri di FdI Laura Allegrini e Antonella Sberna, Marco Ciorba e Giancarlo Martinengo, gli assessori Stefano Floris, Elena Angiani ed Emanuele Aronne, presenti alla conferenza in cui Milena Fedeli, una delle poche superstiti dei bombardamenti che hanno colpito Viterbo durante la seconda guerra mondiale, ha parlato del conflitto.

In una manifestazione organizzata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Fedeli, ha rievocato i suoi ricordi, di come al termine dei due giorni in cui si era rifugiata nel rifugio del dottor Ascenzi a piazza del Gesù, avesse trovato tutto raso al suolo. Perché, il 17 gennaio 1944, dopo un susseguirsi di numerose incursioni aeree da parte degli alleati, intorno a lei non erà rimasto più nulla.