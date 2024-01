NewTuscia – ROMA – Appuntamento teatrale sabato 20 gennaio a Roma, con “Il Profumo delle Rose” , opera teatrale inedita, che sarà rappresentata in anteprima al “Nuovo Teatro San Paolo” .

È un’ opera realizzata con la determinazione, la forza e il coraggio delle donne. La grazia e la bellezza femminile espresse con delicatezza e semplicità.

La regista e autrice dei testi Dora Panarinfo ( nella foto) , ha realizzato lo spettacolo esaltando le capacità artistiche delle musiciste Roberta Coco e Santina Amici, avvalendosi della coreografia e danza di Roberta Sambucci e Ilaria De Marzo.

La partecipazione dell’ attore Walter Caputi, la professionalità dei musicisti Alberto Buffolano e Damiano La Rocca, la collaborazione con lo scultore Massimo Francalanci.

Arricchita dal canto, musica, recitazione e danza. Il cast è stato scelto con cura e amore, per riuscire a donare al pubblico un lavoro creativo, nuovo e avvolgente, per trasformare il tempo trascorso insieme, in semplice armonia.