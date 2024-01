NewTuscia – GROTTAFERRATA – Grottaferrata compie il passo successivo ed entra tra le cinque finaliste in competizione per diventare Capitale Italiana del Libro 2024. L’ha dichiarato il presidente della commissione, nominato con decreto ministeriale del 28 novembre 2023, prof. Franco Bruni. Il progetto presentato dall’Amministrazione Di Bernardo dovrà ora passare per l’audizione del prossimo 31 gennaio, con l’emissione del verdetto finale prevista per febbraio.

Gli altri Comuni della cinquina ammessa alla fase finale sono San Mauro Pascoli, Taurianova, Tito e Trapani.

“L’approdo in finale è per tutta l’Amministrazione un motivo di grande orgoglio – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Il nostro progetto guarda al lungo termine e trova origine nelle radici storiche di Grottaferrata, proiettando la nostra città su una dimensione nazionale in termini di attrattività e di promozione turistica, favorendo un nuovo fermento culturale incentrato sul tema del libro. Ringrazio ancora una volta tutti gli attori del territorio che stanno sostenendo la nostra candidatura, la Direzione Regionale Musei Lazio, l’Università di Tor Vergata, i 17 Comuni facenti parte del Consorzio SCR e diversi Comuni del Percorso Niliano, di cui Grottaferrata è capofila”.

