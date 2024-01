NewTuscia – BARBARANO ROMANO – Il Parco Regionale Marturanum rappresenta uno tra gli itinerari più suggestivi e completi. La potenza visiva e la bellezza di questo percorso lascia davvero sorpresi i visitatori che avranno modo di conoscere a fondo la cultura etrusca e l’architettura funeraria rupestre.

L’escursione unisce natura e archeologia alla scoperta delle tombe rupestri e della ricca vegetazione delle forre ed infine del delizioso borgo di Barbarano Romano arroccato su un pianoro tufaceo. Camminando lungo i sentieri, insieme ad Anna Rita Properzi guida turistica e ambientale escursionistica, ne potrete godere, immersi in una natura selvaggia e spettacolare.

Per chi vorrà proseguire una tappa nel caratteristico borgo di Barbarano Romano, per un caffè e una passeggiata che permetterà di ammirare la sua struttura a spina di pesce con i vicoli, le case medievali in tufo e le caratteristiche scale a profferlo. Alla fine del pianoro tufaceo uno splendido affaccio sul profondo vallone.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE 333 4912669 Anna Rita Properzi Guida Turistica e Ambientale Escursionistica Iscritta al Registro Italiano Aigae con Assicurazione Professionale RC attiva. Contatti tramite sito www.annaritaproperzi.it, whatsapp 3334912669, canale telegram https://t.me/lepasseggiatediannarita; mail annaritaproperzi@gmail.com

COSTO ESCURSIONE: 15,00 euro a persona; gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni. Prenotazione obbligatoria

CARATTERISTICHE PERCORSO: Il percorso di tipo E (escursionistico) è lungo circa 8 Km con un dislivello di circa 150 m; piccoli torrenti asciutti e facilmente attraversabili; il percorso è adatto a chi è abituato a camminare.

APPUNTAMENTO: sabato 20 gennaio ore 10 presso l’area attrezzata e punto ristoro Casina del Caiolo, strada comunale delle Quercete – Località Caiolo. Al momento della prenotazione sarà comunicato il luogo di incontro con posizione google. Fine escursione ore 15.30/16 circa

PRANZO: al sacco e almeno 1lt di acqua a testa

EQUIPAGGIAMENTO: adatto alla stagione invernale, capi comodi, giacca impermeabile, scarpe da trekking necessarie, bastoncini da trekking consigliati, torcia per godere al meglio degli interni delle tombe.