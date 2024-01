Gaetano Alaimo

NewTuscia – BAGNAIA (VITERBO) – Si è materializzata anche questo pomeriggio il rito del Focarone o, per meglio dirla, del Sacro fuoco di Sant’Antonio.

Tantissima gente, malgrado la pioggerellina, ha affollato la piazza di Bagnaia in cui, da settimane, si respirava insieme al Natale la voglia di ripetere la tradizione del 16 gennaio. Questa edizione, per una concatenazione di situazioni, non ha avuto la presenza della sindaca di Viterbo Chiara Frontini (“Impossibilitata a venire per un problema di famiglia”, come ha detto il vicesindaco Alfonso Antoniozzi) e del vescovo Orazio Francesco Piazza, impegnato nella settimana degli esercizi spirituali, come ha riferito pubblicamente Don Vittore che ha anche benedetto la legna prima del fuoco e tutti i convenuti. Presente, con vista panoramica da un’abitazione in sopraelevata, Don Emanuele Germani, responsabile comunicazioni sociali della Diocesi di Viterbo. Per il Comune, insieme ad Antoniozzi, c’erano gli assessori Katia Scardozzi ed Elena Angiani, il presidente del consiglio comunale Marco Ciorba e le consigliere comunali di FdI Antonella Sberna e Laura Allegrini.

Il merito di un ennesimo successo dell’evento principe di Bagnaia va ai ragazzi che hanno lavorato un anno per l’evento, raccogliendo la legna, tagliata e sistemata a modo per tutto volta per volta. La presidente del comitato Giorgia Serafini ha acceso il primo scintillio che poi, propagandosi, ha portato al focarone. Insieme a lei la vicepresidente Jessica Di Marzio e tutti i ragazzi del comitato che è composto da giovani dai 18 ai 30 anni.

Tutto è stato perfetto malgrado il tempo non perfetto e, i tantissimi presenti, si sono goduti una tradizione che è parte del dna di Bagnaia e della Tuscia.