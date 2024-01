NewTuscia – FROSINONE – Primo appuntamento provinciale per l’ottavo Ecoforum del Lazio, dopo l’incontro regionale romano del 20 dicembre: oggi a Frosinone sono stati premiati tutti i 33 comuni ricicloni, quelli con una raccolta differenziata superiore al 65%. L’incontro nel capoluogo ciociaro è stato promosso da Legambiente Lazio con il contributo di CONAI; tutti i sindaci e le amministrazioni alle quali è andato il premio, erano presenti al salone di rappresentanza della Provincia.

“Con questo primo appuntamento provinciale abbiamo voluto essere vicini al territorio e così faremo per ciascuna delle altre province – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – dove tante amministrazioni, cittadinanze e operatori del servizio, mettono in pratica le buone pratiche della raccolta, raggiungendo ottimi risultati. Questa provincia, sta continuando a far bene, moltiplicando le realtà virtuose, servono ora gli impianti necessari alla trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda a partire dai biodigestori per generare compost e biometano dagli scarti organici che, in provincia di Frosinone rappresentano quasi la metà dei materiali differenziati”.

All’appuntamento hanno partecipato tra gli altri, VIOLA CENTI responsabile giovani di Legambiente Lazio, RICCARDO MASTRANGELI sindaco di Frosinone, STEFANO CECCARELLI presidente di Legambiente “Il Cigno” di Frosinone, FABIO COSTARELLA responsabile progetti territoriali speciali CONAI, GIANLUCA PISCHEDDA HSE Manager di Plasco, MASSIMO GIORGILLI AD Cartiere di Guarcino, ANTONIO MAZZACANE di Igiene Urbana Lavorgna, MARIA DOMENICA BOIANO direttrice regionale di Legambiente. L’appuntamento di Legambiente Lazio aveva come main partner CONAI e si è svolto in collaborazione con ARPA Lazio, partner Biorepack, EY foundation, Igiene Urbana Lavorgna, partner tecnico Rosemary Terre & Sapori, con il patrocinio della Regione Lazio

Prossimo appuntamento a Viterbo per premiare i comuni ricicloni delle provincie di Rieti e Viterbo, il 24 gennaio, dalle ore 10,30 presso SPAZIO ATTIVO – LAZIO INNOVA in VIA FAUL SNC