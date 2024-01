L’obiettivo è promuovere la pratica e i valori dello sport per il sano ed equilibrato sviluppo psicofisico dei ragazzi

Lo sport come diritto fondamentale del bambino e spesso inaccessibile alle famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico. Nasce da questa premessa il progetto "Salvamamme Valore Sport", vincitore dell'Avviso Pubblico "Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l'Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina", promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, realizzato insieme alle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, partner del Salvamamme dal 2016.

L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la pratica e i valori dello sport, vissuto come strumento fondamentale per il sano ed equilibrato sviluppo psicofisico dei ragazzi. I principali destinatari saranno 150 bambini appartenenti a famiglie in difficoltà socio-economica di età tra i 3 e i 12 anni, che parteciperanno a 5 giornate di attività psicomotoria e di rugby durante le quali, oltre all’attività sportiva, verrà favorita la socializzazione e l’integrazione attraverso il terzo tempo, un momento conviviale in cui tutti i presenti potranno pranzare e condividere l’esperienza appena vissuta.

Previsti anche 5 incontri con i professionisti del settore destinati a 150 genitori, durante i quali verranno sensibilizzati gli adulti sull’importanza dello sport nello sviluppo dei bambini sani e con disabilità e sulle ricadute positive nella vita dei più piccoli.

Primo appuntamento per i genitori il 20 gennaio alle 10.00 nella Club House della Caserma S. Gelsomini (via Portuense 1680) con il nutrizionista e la psicologa per parlare di alimentazione e sport, mentre per i piccoli atleti il 27 gennaio a partire dalle 11.00 è prevista una giornata all’insegna dello sport nell’impianto sportivo della Caserma con gli allenamenti di rugby, a seguire il terzo tempo e poi tutti insieme a tifare per le Fiamme Oro Rugby che si scontreranno con il Rugby Vicenza nel massimo campionato di serie A Elite.

Sul sito e sui social del Salvamamme e delle Fiamme Oro Rugby saranno pubblicati gli aggiornamenti degli incontri per i mesi di febbraio, marzo ed aprile.