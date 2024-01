NewTuscia – CIVITAVECCHIA – “E’ qui la festa”: la canzone di Jovanotti aleggiava domenica 14 gennaio al Moretti Della Marta senza bisogno di altoparlanti ed amplificatori, a diffonderla le UNDER 8 e 10 del Rugby Civitavecchia con i coetanei laziali.

Una giornata soleggiata e bella dove ha prevalso il divertimento e la gioia di contendersi una palla dalla forma ovale.

Organizzata la “Festa del Rugby” dal club biancorosso per le UNDER 8 e 10 del Lazio con la sensazione che pervade i grandi minirugbisti, allenatori, dirigenti, genitori, sostenitori, appassionati, tifosi e semplici passanti dalla zona del bel campo in erba del Moretti Della Marta a Civitavecchia.

Una grande festa del Rugby e dell’arte di vivere, un evento che arriva esattamente con l’invenzione di questo sport altrettanto unico, animato da principi di solidarietà, condivisione, accettazione delle differenze, rispetto reciproco.

Che la festa cominci!!

E così è stato dalle ore 10,00 del 14 gennaio per le UNDER 8 e 10 biancorosse e le intervenute laziali.

La UNDER 8 e 10 del Rugby Civitavecchia hanno giocato, ma soprattutto ci sono state belle partite da vedere e da tifare.

Lo staff UNDER 8 del CRC: ” i nostri grandi rugbisti giocano, devono migliorare, ma abbiamo visto soprattutto la voglia di fare gruppo e di confrontarsi. Vogliamo ringraziare genitori, parenti, amici del Rugby che hanno portato i grandi rugbisti al campo dedicandogli attenzione per il loro divertimento “.

Lo staff UNDER 10 del CRC: ” sono giocatori seppur ancora in erba gia capaci di lanciare, placcare e contendere la palla. Alla fine sono usciti stanchi ma felici di aver passato una giornata di festa. Che spettacolo vedere i genitori, parenti ed amici incitare le squadre ed alla fine unirsi a congratularsi delle rispettive proli!!!”.