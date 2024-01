NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Per il ritardo nell’ avvio Annuale dei Corsi della Scuola Musicale Comunale, l’ Assessore Antoniozzi cerca di scaricare responsabilità sulla vecchia amministrazione quando invece e’ evidente che il ritardo e’ legato alla incapacità dell’ attuale Amministrazione di trasferire la Scuola nei nuovi locali.

Sono rimasta molto meravigliata di quanto dichiarato nei giorni scorsi dall’Assessore Antoniozzi che sa bene che il restauro dei locali retrostanti al Teatro Unione e’ stata una precisa volontà dell’ amministrazione Arena e mia in particolare. Questi locali possono ovviare anche temporaneamente alla chiusura della sede della Scuola Musicale sopra il ridotto del Teatro Unione il cui restauro e’ molto più oneroso, lungo e complesso.

Mi meraviglia quindi che invece di apprezzare la nuova strada che si e’ aperta per la Scuola musicale oltre alla consueta permanenze nella scuola del Carmine, l’Assessore critichi, anche in maniera scomposta ( devo dire garbata come suo solito) ma gravemente scomposta e pericolosamente falsa i fatti che riguardano le verifiche e il restauro della Scuola del Carmine. L’ Assessore fa riferimento ad una relazione che fa seguito ad una indagine commissionata dalla vecchia amministrazione grazie ad un finanziamento Ministeriale i cui risultati non sono mai stati letti ne’ da me, ne’ da Arena , ne’ da Micci perché la lettera di comunicazione delle risultanze e’ arrivata ben dopo la caduta della amministrazione .

Prima di addossare colpe e responsabilità sarebbe stato quindi opportuno che l’ Assessore Antoniozzi si fosse procurato copia della lettera di trasmissione degli atti o avesse verificato bene quanto magari a lui comunicato o trascritto da persone di sua fiducia magari all’ oscuro della realtà.

Oppure non comprendo se volesse chiamare in causa il Commissario o mettere in discussione il lavoro degli Uffici. E comunque se come mi sembra il settore Lavori pubblici e’ stato smembrato in tre parti penso che dovreste riuscire a far dialogare i tre dirigenti altrimenti la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Mi auguro comunque che i corsi aprano al più presto per il bene dei ragazzi e la tranquillità delle famiglie e aggiungo, per il prestigio che da sempre ha caratterizzato la Scuola Musicale del Comune.