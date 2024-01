NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Per fortuna ci è stata risparmiata la foto dello scempio.

Scempio perché i 35 capi uccisi non sono cose ma esseri viventi senzienti, perché la caccia non può essere considerata uno sport ma un’azione anacronistica, oltre che crudele e violenta.

Nel 2022 solo il 23,9% degli italiani si dichiara favorevole alla pratica della caccia (i contrari sono ben il 76,1%), in netta diminuzione rispetto al 2021 quando erano il 36,5%. (Rapporto Italia 2022, Eurispes)

Ma le leggi attualmente in vigore permettono che oltre 400.000 cacciatori nel nostro paese continuino ogni anno a uccidere milioni di animali.

Animali selvatici che sono di proprietà dello Stato e di cui nessun cittadino può disporre. Tranne i cacciatori, che godono di una specifica concessione statale chiamata licenza di caccia.

E purtroppo, la legge permette anche che esistano le aziende faunistiche venatorie, istituti privati finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, in cui è consentita l’immissione e l’abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento.

Il divertimento che alcuni provano nell’uccidere altri esseri viventi non deve essere più un’attività legale. PER NESSUNO E MAI PIÙ.

Lottiamo per abolire la caccia che ogni anno massacra milioni di animali.

LAV VITERBO

Grazie alla Legge 157 del 1992 tutti gli animali selvatici sono di proprietà dello Stato e nessun cittadino può disporne. Tranne i cacciatori, che godono di una specifica concessione statale chiamata licenza di caccia.

La caccia in Italia è consentita dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno, in base al calendario venatorio emesso da ogni Regione.

Tuttavia, può essere autorizzata anche al di fuori del calendario venatorio: è il caso delle preaperture, dei posticipi, della caccia di selezione o in deroga.

Chi pratica la caccia sostiene che si tratti di un’attività necessaria per ripristinare gli squilibri faunistici causati dagli esseri umani e per contenere i danni provocati dagli animali all’agricoltura.

La verità, invece, è che gli animali selvatici sarebbero sempre in perfetto equilibrio numerico con il territorio in cui vivono, se non intervenisse l’uomo con le sue attività, tra le quali la caccia è senza dubbio la più violenta. Infatti:

• ogni anno si uccidono milioni di uccelli migratori che non hanno alcun impatto sulle attività umane;

• si allevano milioni di fagiani e lepri immessi sul territorio solo per essere uccisi a colpi di fucile causando così improvvisi squilibri faunistici che alterano profondamente il rapporto preda/predatore;

• si uccidono le volpi, gli unici predatori che contribuiscono con efficacia al ridimensionamento numerico delle specie preda, riducendo gli impatti sull’agricoltura;

Per decenni sono stati immessi sul nostro territorio cinghiali molto più grandi e prolifici di quelli originari. Ora questi animali sono accusati di creare danni all’agricoltura, ma è evidente che la responsabilità diretta è di chi li vuole come facile bersaglio di caccia.

La caccia oggi non ha più niente a che vedere con la sopravvivenza, è un “divertimento” violento e pericoloso che fa molto male alla natura e alle persone. La fauna selvatica secondo la legge italiana è “patrimonio indisponibile dello Stato” e appartiene alla collettività.

Uno dei più gravi danni della caccia in Italia è l’inquinamento da piombo. Potrebbe sembrare un danno collaterale di poco conto, in realtà secondo l’ISPRA i pallini di piombo, ancora largamente utilizzati dai cacciatori Italiani, hanno conseguenze mortali per molti uccelli, inquinano le acque e il terreno e possono comportare danni anche agli esseri umani. (rapporto ISPRA).

In passato la caccia ha rappresentato una fonte di sostentamento, ma oggi non è più così. La caccia oggi non ha più niente a che vedere con la sopravvivenza, è un “divertimento” violento e pericoloso che fa molto male alla natura e alle persone. La fauna selvatica secondo la legge italiana è “patrimonio indisponibile dello Stato” e appartiene alla collettività. Perché qualcuno dovrebbe avere il diritto di uccidere qualcosa che è patrimonio di tutti? L’invito della Lipu è da sempre quello di abbandonare i fucili e imbracciare i binocoli e le macchine fotografiche per osservare ed amare invece che uccidere.