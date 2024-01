NewTuscia – VITERBO – Che i volontari della Cri non siano autorizzati a fare raccolte di vestiario/alimenti/fondi “porta a porta” o telefonicamente è risaputo, ma quando si presentano nelle case persone munite dei vestiti e del tesserino della Croce Rossa la cosa può diventare un po’ dubbia. È quello che sta accadendo in questi giorni a Viterbo, dove sedicenti membri della Cri stanno chiedendo supporto per la raccolta di vestiti e generi di prima necessità.

La Croce Rossa ci tiene a precisare che il solo modo in cui l’associazione chiede un contributo economico o un sostegno alla cittadinanza è attraverso la promozione di campagne ufficiali sui propri canali social e nei media locali, indicando il proprio conto corrente o le modalità che possono essere facilmente verificate.