NewTuscia – OSTIA (ROMA) – Si ferma a Ostia la striscia positiva del Trastevere. La squadra amaranto cede 2-0 ai padroni di casa, a segno nella ripresa con Pozzi e Tomas e resta a quota 20 dopo 19 giornate, scavalcata in classifica dall’Anzio.

Gara equilibrata in avvio, con occasioni da una parte e dall’altra: al 5′ Crescenzo riesce a fermare all’ultimo momento De Crescenzo pronto a battere a rete, al 12′ si affaccia in avanti il Trastevere con Ricci, la cui girata termina alta. Al 20′ Tortolano, uno degli ex di giornata, approfitta di un disimpegno sbagliato di Tomas ma, dal limite dell’area, non inquadra la porta. L’Ostiamare si fa vivo in un paio di circostanze a metà frazione, con Natalucci e Simonelli, ma in entrambi i casi non ci sono problemi per Semprini mentre, al 34′, è Mastropietro a chiamare in causa Morlupo col sinistro. Tre minuti più tardi è Alonzi, di testa a sfiorare il gol, emulato un minuto più tardi da Mencagli, ma neanche la mira dell’attaccante biancoviola è precisa. Nella ripresa parte meglio l’Ostiamare, che crea due occasioni con Simonelli nei primi 20 minuti e la sblocca al 21′, con l’incornata vincente di Pozzi. La reazione amaranto non è incisiva e, al contrario, è Semprini a salvare il risultato su Lazzeri e Buono, tra il 77′ ed il 78′, ma al terzo tentativo Tomas, di testa su angolo, sigla il 2-0. Nel finale prima Ferramisco di testa, poi, sul proseguimento dell’azione, Mastropietro, non riescono a trovare il gol che riaprirebbe i giochi. Vince l’Ostiamare, il Trastevere torna in campo domenica, in casa, contro il Nuova Florida.

OSTIAMARE – TRASTEVERE 2-0

MARCATORI: 21’st Pozzi, 35’st Tomas

OSTIAMARE: Morlupo, Buono, Tinti, Natalucci (15’st Bernardini), Icardi (43’st Pasqualoni), Mencagli (26’st Sorgente), Giusti (15’st Pozzi), Simonelli (33’st Lazzeri), De Crescenzo, Tomas, Maura. A disp. Valori, Lo Schiavo, Minincleri, Nardella. All. Campagna

TRASTEVERE: Semprini, Ferramisco (42’st Calderoni), Fragnelli, Galofaro (28’st Cesari), Santovito (28’st Di Domenicantonio), Giordani, Mastropietro, Crescenzo, Alonzi, Tortolano (37’st Baldari), Ricci (1’st Traditi) A disp. Lazzarini, Giannetti, Crovello, Berardi. ALL. Venturi

ARBITRO Graziano di Rossano

ASSISTENTI Tasciotti di Latina e Concettini di Faenza

NOTE – Ammoniti: Ferramisco, Simonelli, Buono, Tortolano, Maura. Angoli: 3-1. Recupero: 2’pt, 4’st