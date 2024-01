NewTuscia – NEPI – Tutto secondo pronostici per l’Ecosantagata Civita Castellana, che si sbarazza senza grossi problemi del Volley club Orte con un netto 3-0 nella dodicesima giornata del campionato di serie B.

Alla palestra di Nepi, casa dell’Ecosantagata fino al termine dei lavori al Palasmargiassi, i rossoblù fanno valere la differenza in classifica nei confronti dell’Orte, ultimo a quota 0 punti, e conducono in porto il match in tutta sicurezza.

25-15, 25-13 e 25-16 i punteggi dei tre set con cui Civita Castellana si assicura il bottino pieno della partita. Mister Grezio fa ruotare tutti i giocatori a sua disposizione, dando ampio spazio anche ai ragazzi della panchina, con la squadra che risponde sempre bene e mantiene costante il suo rendimento.

Per l’Ecosantagata Civita Castellana è la quarta vittoria consecutiva e, grazie a questi tre punti, la squadra rossoblù scavalca in classifica Lupi Pontedera e Sesto Fiorentino, salendo al quarto posto a quota 24.

Ecosantagata Civita Castellana – Volley club Orte 3-0 (25-15; 25-13; 25-16)