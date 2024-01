NewTuscia – TERRACINA – È notizia di ieri che a Terracina arriveranno 100 mila euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di opere infrastrutturali volte alla risoluzione del problema dell’insabbiamento e per la manutenzioni dei fondali marini. “È grazie al lavoro dei nostri rappresentanti in Regione Lazio che siamo riusciti ad ottenere un primo intervento concreto per il nostro porto.” – afferma l’assessore alla portualità Alessandra Feudi – “I nostri pescatori e operatori del territorio ci hanno più volte manifestato l’urgenza di un intervento oltremodo necessario e con oggi iniziamo concretamente ad intraprendere la strada della risoluzione di un problema che dura da troppo tempo” – conclude l’assessore Feudi.

Sulla scia dell’assessore, è arrivato un intervento anche dai consiglieri comunali e dagli esponenti di FDI Terracina i quali si dicono fieri e soddisfatti, aggiungendo: “Un grazie va al lavoro dell’amministrazione Rocca che mette sulla nostra città, e sui comuni limitrofi, milioni di euro per il completamento di opere idrauliche e per la sistemazione dell’alveo e delle arginature. Un grande lavoro di squadra e di riconoscimento per la nostra città che finalmente ci dà la possibilità di mettere in sicurezza e avviare un programma di tutela ambientale del nostro territorio” – concludono i consiglieri.