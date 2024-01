VIGNANELLO – È la quarta vittoria di fila per la FC Viterbo che batte 1-0 l’Astrea Calcio, grazie ad una punizione impeccabile di Papa Seck e in una domenica destinata a essere incisa nei ricordi storici del club. In tutta la memorabilità di un’atmosfera vibrante proveniente dalle tribune, grazie alla presenza di tantissimi tifosi.

Un primo tempo scarso di emozioni quello tra la FC Viterbo e l’Astrea Calcio. Entrambe le squadre si sono equilibrate chiudendo ognuna i propri spazi. L’occasione d’oro si è presentata sui piedi di Ciucci poco prima dell’intervallo, ma la sua conclusione davanti al portiere non è stata efficace.

È al 2° minuto del secondo tempo che la FC Viterbo prende il vantaggio su un calcio piazzato: dai 30 metri Seck calibra un tiro perfetto, con potenza e precisione, segnando così il gol del vantaggio.

Gli avversari hanno quindi cercato di riversarsi nell’area gialloblù, ma la manovra è risultata inefficace. In un fulmineo contropiede, Capuano sciupa davanti al portiere Spilabotte l’opportunità del raddoppio.

Intorno alla mezz’ora, Lo Zito colpisce di testa, ma l’arbitro annulla il gol per un presunto fallo in attacco.

Il confronto si è concluso sull’1-0, senza rischi significativi per la porta di Bertollini, e la FC Viterbo ha potuto gioire per la quarta vittoria consecutiva. Grazie a questi 3 punti, i gialloblù salgono a quota 34 punti in classifica, riducendo il gap dal secondo posto, attualmente occupato dal Montespaccato, a soli 6 punti di distanza. Il Pomezia guida la classifica con 42 punti.

Prossima gara il 21 gennaio, contro il Villalba Ocres Moca, alle 11:00 nel Centro Sportivo Ocres Moca di Guidonia Montecello (Roma).

Il tabellino

Favl Cimini Viterbo (3-5-2): Bertollini; Lo Zito, Morariu, De Goicoechea; Nesta, Seck, Tollardo, Ciucci, Ottaviani; Capuano, Kordić

Panchina: Cadar, De Simoni, Collacchi, Bucca, Torsellini, Silvestroni, Branduani, Pompei, Paruzza

Allenatore: Massimo Castagnari

Astrea Calcio: Spilabotte, Mariani, Corbo, Accetta, Santarpia, Dionisi, Di Rauso, De Marco, Rossetti, Madonna, Castro

A disposizione: Scarano, Amoroso, Gafuri, Bonavolonta, Del Bello, Anile, Claps, Dal Monte, Cosi.

Allenatore: Di Renzo

ARBITRO: Antonio Elia

1º ASSISTENTE: Pierpaolo Peruzza di Frosinone

2º ASSISTENTE: Valerio Iaboni di Frosinone

Note: giornata fredda e ventilata

Il commento di Mister Castagnari

“Serviva una conferma, anche se avremmo dovuto chiuderla prima. Equilibrio e fare squadra è la mia ricetta. L’imperativo era vincere e questa vittoria fa morale. Il ringraziamento mio va alla tanta gente che ci ha sostenuti e questo per noi è tanto importante. Vediamo partita per partita e questa cornice di pubblico veramente in pochi se la possono permettere. Averli vicino, magari anche in trasferta, per noi sarebbe fondamentale. I ragazzi hanno dimostrato che non siamo secondi a nessuno”.

Fonte: https://www.fcviterbo.it/fc-viterbo-e-la-quarta-vittoria-di-fila-astrea-sconfitta-1-0/?fbclid=IwAR0GftfraLmrou9BA6veF1HEauj68bdLx268zefdfskJlRbzZKhJ6xlIEvM