NewTuscia – RIETI – L’Atletica Alto Lazio ha aperto a Rieti, sabato 13 gennaio la stagione agonistica 2024 con la disputa della prima indoor che ha visto i suoi atleti impegnati nelle prove sui 60m. di velocità ed ostacoli. Numerosi gli atleti all’esordio nelle nuove categorie Allievi e Juniores che hanno ottenuto buoni risultati, anche alla luce del particolare periodo di freddo che sta limitando in maniera sensibile gli allenamenti nelle specialità di corsa veloce. Bene lo Juniores Pietro Belcapo che ottiene la 4^ prestazione nei 60m. con 7″37 ma non partecipa alla finale per un risentimento muscolare e bene anche l’Allievo Andrea Spiti che si migliora nei 60m. correndo prima in 7″50 ed in finale in 7″54.

Sempre nella prova veloce dei 60m. si classificano nell’ordine Lorenzo Ticconi con 7″48, Riccardo Ticconi con 7″56, Cristian Pagnottella 7″61, Matteo Cerocchi 7″74 e Simone Nicolardi con 8″07. Tra le femmine Sonia Tundo accede alla finale Allieve correndo in 8″78 e Melita Bertoccini corre in 9″38. Impegnati anche sugli ostacoli veloci Spiti, Pagnottella e Nicolardi che corrono rispettivamente in 9″17 (2°), 9″19 (3°) e 9″85 (4°). Buon esordio anche per la viterbese della Studentesca Rieti Andrea Milardi Elena Vergaro che si aggiudica batterie e finali dei 60Hs. correndo in 8″94. (G.M)