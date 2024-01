Giulio Della Rocca

NewTuscia . Il 2024 è indicato da tutti i commentatori politici americani con l’anno più importante per la democrazia statunitense da almeno 150 a questa parte. Perché? Sorprendendo tutti nel 2016, grazie alla strana legge elettorale americana, Trump diventa il presidente battendo una impopolare Hillary Clinton che comunque lo supera nel voto popolare con circa 66 milioni voti contro 63. I sondaggi nazionali la davano giustamente in vantaggio ma la legge elettorale americana non riflette il voto popolare.

Nel 2020 Biden sconfigge Trump in maniera decisa con 7 milioni di voti in più, arriva a 81 milioni, cosa impensata per le presidenziali americane poco frequentate dai votanti, e 306 contro 232 nei collegi elettorali. Però se qualche centinaio di migliaia di voti, negli stati cruciali, fosse andata a Trump, avrebbe vinto nonostante la differenza di molti milioni di voti. Una delle azioni legali contro Trump è basata sulla registrazione di una telefonata che il presidente ha fatto al segretario dello stato della Georgia in cui chiedeva di “trovare” poco meno di 12.000 voti, quelli che lo distanziavano da Biden. In quel caso se lo 0,1% avesse deciso altrimenti la Georgia sarebbe andata a Trump.

Soprattutto negli ultimi mesi l’allora presidente perse completamente i freni inibitori e la telefonata al segretario della Georgia fu solo il preludio della istigazione alla violenza del 6 gennaio 2021 in cui i suoi sostenitori assaltarono il congresso per impedire la ratifica

del voto. Unico presidente che subisce due volte l’impeachment e che ha anche voti contro del proprio partito. Però è forse il più bravo mentitore della storia, superiore ad Annio da Viterbo.

Racconta menzogne continuamente ed è riuscito a stregare i suoi elettori che credono a tutto. Maestro nel rincarare la dose, ha girato a proprio vantaggio l’espressione “fake News” che usa ogni volta i media pubblicano o sue parole o documenti. Arrivò a dire:”non credete ai vostri occhi, la verità è quella che vi dico io”. Oppure:” le elezioni sono regolari solo se vinco io”.

Cosa succederà nelle prossime elezioni? L’informazione in Italia indica Trump in vantaggio sui sondaggi nazionali. Ma soprattutto la cosiddetta informazione indica Biden come un vecchietto poco capace. In realtà è uno dei presidenti più abili e concreti della storia americana. Obama era puro carisma e rappresentava la speranza di una società post razziale ma Biden riesce a passare leggi che attendevano da 40 anni anche con l’appoggio anche dei repubblicani. Le infrastrutture finalmente vengono ri-finanziate. Passa anche la prima legge Americana che combatte realmente il cambiamento climatico. Riesce a mettere tutti d’accordo per la importantissima legge sui microchip che assicura la supremazia tecnologica statunitense per i prossimi 25 anni.

Eppure in Italia arriva un quadro diverso. Non credo mai alla teoria della cospirazione, i cronisti sono poco informati, non sono fluenti in inglese ed ancora danno il beneficio del dubbio. Anche i sondaggi sono una cosa del XX secolo. Intanto sono fatti tutti con chiamate sul telefono di casa ed ormai una fetta importante della popolazione usa solo il cellulare. La prima domanda è “hai votato in passato?” E spesso la risposta è no e la conversazione si conclude. Una oscillazione di punti percentuale dai sondaggi è sicura. Da un punto squisitamente politico, tutti i commentatori sono d’accordo che Trump ha un tetto massimo di voti, circa il 46% dei votanti, mentre Biden ha

un minimo di voti, circa il 47%. Potrebbe non bastare. Il restante 7 % normalmente si divide ma gli elettori indipendenti ed i repubblicani schifati da Trump, i cosiddetti never Trumpers, voteranno Biden. Potrebbe comunque non bastare. Vero dubbio è la possibilità di uno o più candidati indipendenti.

Nel 2000 il candidato dei verdi, Ralph Nader costò le elezioni ad Al Gore. Il candidato verde prese quasi tre milioni di voti e nonostante Al Gore ricevette più voti di George Bush, la differenza non fu abbastanza per vincere negli stati chiave.

La vera incognita per Biden sono i candidati indipendenti che potrebbero disperdere i voti e facilitare la vittoria di Trump anche se sotto di 5 milioni di voti. Biden vincerà il voto popolare di vari milioni di voti. Saranno sufficienti? Forse no. Se, per la strana legge elettorale Trump dovesse vincere, la democrazia americana cambierà e di sicuro non rappresenterà più il punto di riferimento mondiale. Questa volta Trump non sceglierà ministri accettabili ed il senato dovrà vedersela con proposte impossibili. Se come spesso succede, i democratici mantenessero il potere al senato per un’altra legge solo americana per cui solo una porzione di senatori viene cambiata alle elezioni, Trump avrebbe poche possibilità di manovra. C’è un enorme problema: la struttura governativa americana è basata sulla buona fede anglosassone che tutti puntano ad una società migliore. Trump potrebbe nominare ad interim tutti i ministri e rinominarli ogni due mesi senza passare per il senato. Lo ha già fatto alla fine del mandato.

Credo che il problema non sia Trump, di matti il mondo è pieno. Anche perdendo il voto popolare gli americani lo avranno scelti sapendo chi è: il peggior presidente della storia.