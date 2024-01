NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il cielo in una stanza” è un progetto ideato da Viterbo con Amore ODV che si propone di realizzare uno “spazio attivo” di aggregazione giovanile rivolto significativamente a preadolescenti e adolescenti appartenenti alle famiglie sostenute dall’Emporio Solidale I Care e/o giovani del quartiere di Santa Barbara. Il fine è di favorire la crescita e il rafforzamento della cultura della socialità e della solidarietà, della valorizzazione e del rispetto dell’altro nelle giovani generazioni, di colmare le diseguaglianze provocate dalle condizioni di povertà.

Si tratta di un intervento inclusivo pensato per promuovere l’incontro, la condivisione, la co-progettazione, la realizzazione di attività libere, il coworking e il doposcuola per soggetti, in molti casi, a rischio di marginalità sociale. Un luogo in grado di offrire l’opportunità di un’esperienza di appartenenza e allo stesso tempo di autonomia attraverso un programma di animazione che propone da una parte attività formative a carattere innovativo (corsi di pittura digitale, videomaker, fumetti) per valorizzare talenti e competenze presenti sul territorio e dall’altra attività ricreative (giochi da tavolo, giochi di ruolo, calcio balilla) e artistiche (corsi di violino, chitarra, tastiere) in grado di favorire l’aggregazione giovanile, stimolare atteggiamenti di curiosità e di apertura, la riflessione e l’espressione di percezioni e sentimenti.

Il progetto intende, inoltre, proporre percorsi di cittadinanza attiva che oltre a facilitare processi di integrazione e di confronto tesi al superamento di stereotipi e barriere culturali possano offrire l’opportunità di un impegno concreto per la cura del territorio, la tutela dei beni comuni e la rigenerazione urbana per “abitare” il proprio contesto territoriale e sentirsi parte di una collettività.

In sintesi, lo “spazio attivo” dovrà essere presidio di crescita, palestra di relazioni sociali, laboratorio di cittadinanza, generatore di opportunità.

OBIETTIVO GENERALE

Offrire a giovani preadolescenti e adolescenti appartenenti alle famiglie in carico all’emporio Solidale I Care e ai giovani che vivono nel quartiere di Santa Barbara la possibilità di uno spazio d’incontro e crescita strutturato secondo un modello di open space multifunzionale dove realizzare attività formative, didattiche, ricreative.

OBIETTIVI SPECIFICI

Assicurare un’attività di doposcuola per 10/12 giovani dagli 8 ai 10 anni due giorni alla settimana.

Avviare corsi musicali di chitarra, violino, tastiera per 10/12 giovani.

Attivare corsi formativi di pittura digitale (6 giovani), fumetti (6 giovani), video maker (6 giovani).

Organizzare e promuovere eventi di carattere culturale (incontri con opinion leader, artisti, giovani imprenditori, ..) e ludico (tornei di scacchi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, musicoterapia, arte-terapia).

Offrire alle famiglie svantaggiate dell’Emporio un luogo ove organizzare piccole feste per compleanni o altre ricorrenze.

Condurre laboratori di cittadinanza attiva su rigenerazione urbana e beni comuni.

TEMPISTICA

Il progetto è in fase di realizzazione e lo spazio attivo sarà inaugurato, salvo imprevisti, il 24 gennaio 2024 in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione.

RISORSE UMANE

In una prima fase sperimentale della durata di 1 anno la gestione ordinaria sarà affidata alle volontarie e volontari dell’associazione mentre per le attività formative sono stati avviati contatti con realtà del Terzo Settore finalizzati a accordi di collaborazione professionale.

LUOGO

Questa associazione dal mese di ottobre 2023 ha preso in affitto un locale di 70 mq limitrofo all’Emporio Solidale