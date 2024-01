Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Comincia la collaborazione con il professor Giulio Della Rocca. Il fondatore di Tuscia in Fiore, l’evento leader, nella Tuscia, per la promozione territoriale della provincia di Viterbo e, tra le altre cose, fondatore con la professoressa Laura Principi, della Galleria degli artisti in piazza San Carluccio, da oggi collabora con il nostro giornale.

Giulio Della Rocca, che si alterna tra la Tuscia (“La terra che tengo stretta al cuore”, come dice sempre lui) e Los Angeles, in cui vive ordinariamente, scriverà periodicamente degli articoli culturali e d’opionione di rilievo internazionale ed articoli di promozione e conoscenza del territorio della Tuscia.

La sua rubrica di chiamerà “Visto da fuori” ed avrà l’ambizione di analizzare i fatti italiani e locali con l’occhio estero di un italiano e di un viterbese, raffrontandolo poi con il mio punto di vista che, ovviamente, sarà “da dentro”, locale, e sarà trasmesso sui canali social curati minuziosamente da Della Rocca.

Felice di questa nuova ed importante strategia do il benvenuto a Giulio Della Rocca che, per dirla alla nostra maniera, avrà ora una “luce nuova sui fatti” entrando nel mondo di NewTuscia Italia!

Benvenuto Giulio!