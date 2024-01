Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella prima puntata del 2024 di di „Fatti e Commenti„ in onda domani sabato su TeleOrte (canale 77 del digitale terrestre) e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it con la conduzione di chi scrive e del collega Gaetano Alaimo, con la regia di Marco Nicoletti, avremo come ospite il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli.

Link collegamento intervista presidente Alessandro Romoli:

Con il presidente della provincia, sindaco di Bassano in Teverina e presidente dell’Unione delle Province del Lazio, con taglio assolutamente istituzionale, affronteremo i temi salienti e le problematiche affrontate in questo periodo dalla provincia di Viterbo.

In particolare tratteremo della recente udienza privata concessa da Papa Francesco ai Facchini di Santa Rosa, a cui Alessandro Romoli ha partecipato come istituzione, insieme al sindaco di Viterbo, Chiara Frontini.

Altri argomenti approfonditi nel corso dell’intervista: il ruolo svolto dalla Provincia come consulente dei Comuni della Tuscia per accedere ai finanziamenti del Piano di Ripresa e Resilienza, la vicenda della privatizzazione parziale della Talete, gli investimenti in tema di edilizia scolastica e viabilita‘ stradale di competenza della provincia.

Un capitolo sarà dedicato alla demolizione e ricostruzione dell‘edificio della scuola media di Orte e della realizzazione di una nuova sede per l‘Istituro Superiore, Liceo Scientifico e delle Scienze Umane.

Altri argomenti trattati: il futuro e il rilancio delle Province, oltre alle prossime elezioni del Consiglio Provinciale di marzo prossimo, elezioni indirette a cui parteciperanno i consiglieri, assessori e sindaci dei comuni della Tuscia.

Con Alessandro Romoli, che guida una amministrazione di carattere istituzionale con vice presidente Pietro Nocchi (sindaco di Capranica), tracceremo le prospettive operative ed il rilancio della provincia, ad esito delle possibili riforme in fase di elaborazione da parte del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Questa la posizione di Alessandro Romoli espressa in vari interventi e ribadita nelle trasmissioni di questo fine settimana.

„Le Province sono state ingiustamente indebolite e ridimensionate dalla Legge Renzi-Delrio del 2014. In questi otto anni gli enti provinciali sono stati infatti colpiti da costanti riduzioni sia di personale che di finanze. Una situazione, questa, accompagnata anche dalla perdita di importanti competenze che fino ad allora le Province avevano sempre assolto con efficacia.

Ritengo che questa legge abbia creato molti più problemi di quelli che si prefiggeva di risolvere. Come sappiamo tutti, la vera Italia è quella delle Province. È l’Italia dove ci sono importanti e non trascurabili specificità che cambiano da provincia a provincia, a volte persino da comune a comune.

È per questo che la Provincia può e deve tornare ad essere al centro della vita amministrativa italiana, perché, se adeguatamente sostenuta dallo Stato, può avere maggiore contatto con il territorio e capacità operativa di tutti gli altri enti sovraordinati.

Per questo motivo sono soddisfatto della disponibilità mostrata finora dal nuovo governo e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli a riformare il testo unico degli Enti Locali. Perché le Province devono tornare ad essere quelle di prima, devono tornare un punto di riferimento per il cittadino e per i comuni. Un’istituzione autorevole ed efficiente, ma vicina ai bisogni di tutti.“