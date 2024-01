Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Deposito nazionale di scorie nucleari: si entra nella fase decisiva. Negli stessi minuti in cui la Provincia era sede dell’assemblea dei sindaci, convocata dal presidente Romoli per dare precise informazioni ai rappresentanti dei Comuni sulle procedure per attuare il ricorso contro il Deposito (che sarà “pilota” coinvolgendo anche i Comuni in cui non ricadono i 21 siti indicati dalla Sogin, mentre i Comuni coinvolti ne faranno ciascuno uno proprio), Trino Vercellese si autocandidava per ospitarlo.

La notizia non sconvolgerà le azioni che gli Enti della Tuscia dovranno intraprendere ma, psicologicamente, offre un’ipotesi in più per sperare di evitare nei nostri territori una struttura da 95 mila metri cubi di rifiuti radioattivi. C’è un decreto incardinato in Commissione i cui emendamenti sono scaduti l’8 gennaio. Da martedì della prossima settimana, al massimo mercoledì, inizierà la relativa votazione. Sono stati presentati 812 emendamenti e ne sono stati segnalati 180, il che significa che sono soltanto questi che verranno presi in considerazione dai Ministeri. All’interno di questo decreto l’articolo 11 prevede per la prima volta la possibilità di autocandidarsi fuori dei Comuni che sono stati già individuati dalla Carta sviluppata da Sogin. E’ notizia di ieri l’autocandidatura di Trino Vercellese, che ha votato in consiglio comunale una delibera con cui si autocandida.

Il Sindaco di Trino vercellese, Daniele Pane, ha inviato la Pec al Ministero per la candidatura ad ospitare il Deposito. E’, quindi, una situazione fluida che avrà, nelle prossime settimane, uno sviluppo che è difficile prevedere. All’interno del decreto ci sono degli emendamenti che prorogano a 60-90 giorni questa scadenza per autocandidarsi, quindi anche se già c’è stata la scadenza per le autocandidature dovrebbero esserci altri giorni a disposizione ma dipende dalle prossime votazioni sugli emendamenti nel decreto. L’intero decreto deve essere convertito da Camera e Senato entro il 7 febbraio. Quello che sembra chiaro, alla luce dell’autocandidatura di Trino Vercellese, è che si ampliano le probabilità che il Deposito Nazionale di scorie nucleari non venga fatto nella Tuscia ma tutto dipenderà dal fronte comune istituzionale e politico che dovrà, in sinergia con gli esperti, motivare scientificamente perché i siti della Tuscia non sono idonei all’ipotesi Deposito.