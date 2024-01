NewTuscia TUSCANIA – Esaurita la pausa natalizia la Maury’s Com Cavi Tuscania sarà di nuovo in campo domani (sabato) alle 17,30 per affrontare al Palazzetto dell’Olivo la MaxItalia Jumboffice Sesto Fiorentino.

Squadra neopromossa, rivelazione della prima parte del girone, in undici gare fin qui disputate i toscani hanno collezionato solo tre sconfitte, l’ultima due turni fa in casa con Foligno (1/3) prima di andare a vincere ad Anguillara (2/3) e poi di nuovo in casa con Livorno (3/1).

“Appena trascorse le feste natalizie -spiega il coach bianco-azzurro Victor Perez Moreno– non vedevo l’ora di ricominciare ad allenare per preparare la partita di sabato. Sesto Fiorentino è una squadra neo promossa che al momento si trova quinta in classifica e devo dire che sta giocando una buona pallavolo. Hanno giocatori come Andrea Catalano (opposto) e Ferdinando della Volpe (schiacciatore) che hanno molta esperienza in questo campionato. In quanto a noi, abbiamo iniziato allenarci la scorsa settimana e devo dire che ho trovato il gruppo in ottime condizioni fisiche, tecniche e soprattutto in salute. Nel corso della pausa abbiamo anche fatto un’amichevole con Genzano che ci è servita molto. In settimana abbiamo lavorato bene in palestra per ritrovare il ritmo di gioco che avevamo espresso prima della pausa: i ragazzi sono carichi e non vedono l’ora di scendere in campo”.

Probabile starting-six degli ospiti: Corti in regia, Catalano opposto, Della Volpe e Carminati di banda, Buoncompagni e Giacomelli centrali, De Cristofaro libero.

A dirigere l’incontro, in diretta YouTube sul canale Tuscania Volley Official, i signori Federica Tosti e Emanuele Renzi.