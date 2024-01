Flavia De Michetti

NewTuscia – ROMA – Nei prossimi giorni, a Roma, è previsto il ritorno della Corsa di Miguel, la storica gara dedicata al giovane argentino desaparecido Miguel Sanchez.

Un po’ di storia

Dedicare il mese di gennaio a questo evento non è una scelta casuale.

Il 9 gennaio del 1978, infatti, a Buenos Aires Miguel Sanchez, podista e poeta argentino di 25 anni, autore di “A te atleta”, è stato sequestrato da uno squadrone paramilitare al servizio della dittatura militare.

Quanto accaduto fa del ragazzo uno dei circa trenta mila desaparecidos, vittime della dittatura militare argentina iniziata il 24 marzo del 1976 con Emilio Eduardo Massera, Comandante della Marina, Orlando Ramón Agosti Comandante dell’Aeronautica e Jorge Rafael Videla Comandante dell’Esercito e Presidente di fatto.

Anni dopo, il giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni, venuto a conoscenza di questa storia durante un viaggio nel Paese sudamericano, ha avuto l’idea di organizzare l’iniziativa che ricordasse un giovane uomo, simbolo di sacrificio della vita per un ideale di libertà.

Come ormai è tradizione, parteciperanno alla corsa, che partirà da Lungotevere Maresciallo Diaz e si concluderà dentro lo stadio Olimpico, atleti professionisti e amatori, dall’Italia e dall’estero, con lo slogan “Di tutti, per tutti, con tutti”.

Nel corso della presentazione di questa XXV edizione sono intervenuti tra gli altri Giorgio Calcaterra, maratoneta italiano e Alessandro Onorato, assessore a Sport, Grandi Eventi, Moda e Turismo di Roma Capitale, il quale ha sottolineato l’importanza dell’inclusione attraverso lo sport.

Infine, la “Carrera de Miguel” questa volta non assegnerà il pettorale numero 1. Gli organizzatori del Club Atletico Centrale e dell’Uisp, con la collaborazione dell’Aics, hanno, infatti, spiegato che “L’iniziativa vuole idealmente consegnare il pettorale più prestigioso a tutte le donne vittime della follia omicida. Prima del via in Lungotevere Diaz, alcune ginnaste daranno anche vita a un flash mob contro la violenza per indurre tutti a un momento di riflessione”.