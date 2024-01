Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – E’ programmato per domani sabato 13 gennaio alle 9,30 l’incontro „Quale Pacem in Terris?“ organizzato dal neo costituito Servizio diocesano di Formazione socio-politica con la collaborazione, tra gli altri, del Tavolo per la Pace, che ha proposto la partecipazione tra i relatori di Antonella Litta.

L’incontro parte dalla rilettura della Pacem in Terris (che nel 2023 ha compiuto 60 anni dalla promulgazione di San Giovanni XXIII), nel contesto attuale di “guerra mondiale combattuta a pezzi”.

I relatori del Convegno sono : Simona Segolini Ruta (docente di teologia all’Istituto Teologico di Assisi), Marco Tarquinio (già direttore e ora redattore di Avvenire), Mao Valpiana (presidente del Movimento Nonviolento), Maria Bencivenni (MPPU Movim. Politico per l’Unità e Mov. Focolari), Antonella Litta (Medici per l’Ambiente, presidente del Comitato per la pace di Nepi), Mons. Orazio Francesco Piazza (vescovo di Viterbo).

Antonella Litta avrà modo di delineare nel suo intervento l’impegno di un profondo testimone e promotore di Pace, Mons. Dante Bernini.

Il presule nato a La Quercia di Viterbo fu una figura indimenticabile di costruttore di Pace e testimone di dignita‘ e solidarietà umana.

Antonella Litta avrà modo di ricordare la Giornata internazionale della nonviolenza del 2 ottobre 2014 con il riconoscimento pubblico dell‘impegno di una vita per la Pace e la concordia tra i popoli e in particolare la „Giornata per la Pace“ del 13 aprile 2015 organizzata in onore di Mons. Dante nell‘anniversario della promulgazione dell‘Enciclica „Pacem in Terris“.

È’opportuno per noi contestualizzare, a sessant’anni dalla lettera enciclica di Papa Giovanni XXIII, promulgata l’11 aprile 1963 il periodo della Guerra Fredda di quegli anni, confrontandolo con gli attuali focolai di guerra, sparsi in tutto il mondo.

Le analogie tra gli anni della Pacem in Terris e le attuali situazioni di guerra.

L’angoscia, che tutto il mondo vive per la guerra tra Russia ed Ucraina e dal 7 ottobre scorso per l’attacco ad Israele e la gravissima situazione militare e umanitaria apertasi in quei territori, ha richiamato alla mente “la crisi dei missili di Cuba” dell’ottobre 1962.

Anche allora il mondo intero temette per la pace universale, rimanendo con il fiato sospeso per lo scontro diplomatico fra Stati Uniti e Unione Sovietica, ad un passo dal conflitto; tra i soggetti che si adoperarono più attivamente per la soluzione della crisi, vi fu proprio il capo della Chiesa cattolica Giovanni XXIII, il quale concentrò le residue forze, degli ultimi mesi della sua esistenza terrena, alla causa della pace sulla terra, con la stesura della Lettera Enciclica “Pacem in terris” (11 aprile 1963).

Ricorda Luciano Salvatore Rocca che il documento ebbe una grande eco nel mondo perché offriva all’ intera comunità politica argomenti motivazionali e strumenti giuridici, allora (come oggi), attuali per realizzare un ordinamento di pace universale.

Queste le caratteristiche salienti dell‘Enciclica Sociale di Papa Giovanni XXIII:

– la pace e‘ possibile, ieri come oggi, con l’impegno di tutti, nel rispetto reciproco dei diritti fondamentali della persona umana, richiamati e riaffermati;

– la creazione di solido impianto di ordine morale, razionale e giuridico, proposto e orientato per costruire Nazioni e relazioni internazionali, capaci di rispettare la dignità e l’identità dei popoli, nella prospettiva della pace mondiale;

– Papa Giovanni XXIII suggerisce una particolare attenzione l’attenzione ai “segni dei tempi”, cioè agli avvenimenti contemporanei che, appunto, segnano con la loro forza innovativa un’epoca, e dai quali il Pontefice trae incoraggiamento per il futuro di tutta l’umanità;

– tra essi, egli indica le “carte” dei diritti fondamentali degli esseri umani e le costituzioni moderne, che non di rado fanno proprie le stesse carte dei diritti e ne assicurano la tutela e la promozione;

– Impegno delle comunità politiche per l’affermazione, nei rispettivi ordinamenti, dei diritti umani nell’ ambito della persona, della cultura, della libertà religiosa, della famiglia, del lavoro, dell’economia e della politica, ai quali il documento aderisce;

– sempre nel convincimento che la convivenza umana non debba essere fondata su “rapporti di forza” e che “tutti gli esseri umani e tutti i corpi intermedi sono tenuti a portare il loro specifico contributo all’attuazione del bene comune”;

– la nozione di “bene comune ha attinenza a tutto l’uomo: tanto ai bisogni del suo corpo che alle esigenze del suo spirito” (35.), senza che vengano trascurati da parte della comunità politica i servizi pubblici essenziali;

– in diversi punti l’enciclica, pare, tragga ispirazione anche dalla nostra Costituzione repubblicana, che, come noto, assume come proprio compito, non solo la tutela, ma anche la promozione dei diritti, assegnandone la responsabilità alla Repubblica;

– i principi guida dell’enciclica possono individuarsi nei rapporti internationali, nella verità e secondo giustizia;

– preposti al governo della cosa pubblica vengono avvertiti, nell’ enciclica, dal non pensare “di essere costretti a rinunciare alla propria umanità, perché sarebbe assurdo”, mentre le persone, che pure rappresentano “le comunità politiche non possono violare la propria dignità, che è legge morale” ;

– rapporti fra le comunità politiche vanno regolati nella verità, la quale esige anzitutto che da quei rapporti venga eliminata ogni traccia di razzismo … e che tutte le comunità politiche [hanno] pure il diritto alla buona reputazione e ai dovuti onori”;

– tali rapporti, inoltre, vanno impostati “secondo giustizia”, cioè secondo il riconoscimento dei reciproci diritti, ma con l’adempimento dei rispettivi doveri, fra soggetti di diritto internazionale che hanno pari dignità (cfr. 51.), senza che alcuni, tra loro, “facciano valere ingiustamente la loro superiorità”-

– le minoranze e l’integrazione tra i popoli: gli elementi essenziali comuni

– si invitano, inoltre, le comunità politiche del contesto internazionale, ad una “solidarietà operante” (cfr. 54.) per il raggiungimento di “obiettivi altrimenti non raggiungibili”, nello schema di “un bene comune universale” proteso al progresso civile dei popoli;

– emerge, in queste righe, l’indole e la determinata volontà del “Papa buono” di favorire sempre tra gli uomini, ma anche fra i popoli, ciò che unisce e non ciò che divide;

– la Pacem in Terris ha trattato il problema dei profughi politici, il tema del disarmo, destinato ad avere negli anni successivi fasi alterne nei negoziati internazionali e l’ascesa delle comunità politiche in fase di sviluppo economico , ponendo in luce, in ogni modo, che “le eventuali controversie tra i popoli non debbono essere risolte con il ricorso alle armi, ma invece attraverso il negoziato … per cui riesce quasi impossibile pensare che nell’era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia”;

– Invito pressante a raccogliere la trama di pace lasciataci dal Pontefice, ampiamente argomentata nel testo ufficiale, anche sotto il profilo teologico, se ne scorge la sua forza intrinseca e la sua profezia che il tempo trascorso non ha scalfito;

– da più parti oggi si auspica che l‘ appello della “Pacem in terris” possa essere raccolto, ancora oggi, da tutte le Nazioni che hanno a cuore l’avvenire dell’umanità, consapevoli che la pace debba essere costruita ogni giorno, dedicando ad essa preparazione, azioni e mezzi umanitari sufficienti e necessari per conseguire l’amicizia tra i popoli, unico destino dell’umanità.

– L‘augurio che formuliamo e‘ che il Convegno di Viterbo individui concrete fonti di ispirazione per la riconquista di una Pace e Concordia universale, presupposto di ogni sviluppo socio economico diffuso e reale per i popoli.