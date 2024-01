NewTuscia – Le buone performance del mercato azionario e delle criptovalute nel 2023 hanno riacceso l’interesse verso gli investimenti online, tuttavia hanno anche favorito la crescita delle truffe nel trading. Secondo la Consob, attraverso l’attività di contrasto alle frodi nel settore finanziario realizzata dall’Autorità italiana sono stati bloccati mille siti illegali che operavano abusivamente e offrivano servizi finanziari senza autorizzazione.

In base all’ultimo report della Polizia Postale, le truffe online sono aumentate del 20% nel 2023 generando 137 milioni di euro, di cui oltre 109 milioni di profitti illegali legati al falso trading online. Questo tipo di raggiri sono i più diffusi e profittevoli per i truffatori rispetto agli altri reati online, infatti hanno portato a un totale di 188 persone denunciate e 360 casi gestiti dalla Polizia Postale soltanto lo scorso anno.

Secondo gli esperti di Meteofinanza, sito web che dal 2006 si occupa di informazione sui mercati finanziari in Italia, questi dati evidenziano l’importanza di informarsi bene prima di investire online selezionando con attenzione le fonti su internet e i social media. Inoltre, come aiuta a fare da anni il sito MeteoFinanza.com attraverso guide e recensioni dedicate, è fondamentale investire solo ed esclusivamente tramite piattaforme di trading autorizzate e affidabili.

I consigli degli esperti per fare trading online in sicurezza

Se le frodi finanziarie continuano ad aumentare in maniera inesorabile con la digitalizzazione, al giorno d’oggi non mancano gli strumenti per fare trading online in modo sicuro.

Innanzitutto bisogna imparare a riconoscere i falsi siti di trading, poiché una volta depositate delle somme di denaro a queste società illegali difficilmente si riescono a recuperare. Per evitarlo è opportuno verificare la licenza dell’azienda che gestisce la piattaforma, basta un semplice controllo sul portale web della Consob.

Bisogna anche evitare le pagine social che diffondono informazioni false o che applicano vere e proprie truffe, utilizzando i contenuti di account social verificati e affidabili con migliaia di follower reali.

Per esempio, la pagina Facebook dei siti BorsaInside.com e MeteoFinanza.com dedicata agli investimenti finanziari vanta oltre 100 recensioni indipendenti positive e un’ottima valutazione da parte degli utenti. Il merito è da attribuire alle tante notizie che propone, utili per i trader che vogliono mantenersi sempre aggiornati.

Un altro accorgimento da non sottovalutare è prestare attenzione a chi promette rendimenti eccessivi e senza rischi, infatti nessuna società finanziaria è in grado di garantire un ritorno sull’investimento, né tantomeno esistono strumenti finanziari o metodi che assicurano una rendita elevata senza fare nulla. Al contrario, per ottenere dei risultati è necessario investire in se stessi, migliorando le proprie conoscenze finanziarie attraverso un percorso formativo di qualità e definendo obiettivi realistici da perseguire con il trading e gli investimenti.

Cosa bisogna sapere per cominciare a investire online

Per gestire i propri investimenti in modo autonomo è necessario acquisire alcune competenze, iniziando dallo studio delle basi dell’economia finanziaria per comprendere come funzionano i mercati.

Vanno anche studiati gli strumenti con cui si intende cominciare a investire, ad esempio le azioni, le materie prime o i cambi valutari. Inoltre, è importante apprendere l’analisi finanziaria, in particolare l’analisi tecnica indispensabile nel trading online e l’analisi fondamentale per il value investing.

Per imparare questi concetti è possibile utilizzare materiale online gratuito ma di qualità, come corsi e tutorial di siti autorevoli o di docenti qualificati, oppure acquistare un programma formativo a pagamento per accelerare i propri progressi. Una volta apprese le conoscenze necessarie è consigliabile fare pratica con un conto demo, uno strumento molto utile per chi inizia a investire online, messo a disposizione dalla maggior parte dei broker autorizzati, con cui simulare operazioni di trading senza utilizzare risorse reali ma appena soldi virtuali.

Soltanto quando ci si sente realmente pronti bisogna cominciare a fare trading online con soldi veri, ma all’inizio è necessario investire con prudenza e concedersi di commettere errori sostenibili che non compromettono la propria solidità finanziaria.

Specialmente nei primi momenti è essenziale anche scegliere strumenti e mercati meno complessi, puntando sulla diversificazione per ridurre il rischio e seguendo i consigli di persone esperte ma sviluppando al contempo la capacità di gestire autonomamente i propri investimenti.