NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nel corso di della giornata di ieri, i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Montefiascone hanno dato corso ad un articolato servizio antidroga che portava all’arresto in flagranza

di reato di un cittadino insospettabile.

Nel dettaglio, i carabinieri di Montefiascone, durante alcuni

controlli alla circolazione stradale d’iniziativa, individuavano un

38enne alla guida scoperto poi detenere sostanza stupefacente.

L’uomo, attualmente disoccupato nel corso del controllo da parte

dei carabinieri tradiva un certo nervosismo che induceva gli

operanti ad approfondire le loro verifiche. L’improvviso controllo

infatti deve aver colto di sorpresa l’uomo impedendogli di occultare la droga in macchina. l’immediata perquisizione

personale e veicolare eseguita dai militari non lasciava scampo in quanto veniva immediatamente rinvenuto un importante quantitativo di cocaina avvolta nel cellophane all’interno di una

scatola di farmaci antistaminici ubicata proprio accanto al guidatore nel sedile del passeggero. Il farmaco solitamente

utilizzato per le allergie, visto il periodo dell’anno, destava infatti immediatamente l’attenzione di uno degli operanti conoscitore di

quella particolare medicina. all’interno della scatola venivano trovati 5 grammi di cocaina.

I militari hanno pertanto ritenuto il quantitativo destinato alla vendita e non all’uso personale motivo per cui hanno proseguito all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo è stato arrestato è ora a disposizione della procura della

repubblica di Viterbo.

​