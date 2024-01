“Abbiamo vinto una battaglia ma non la guerra. Facciamo class action, il Comune di Tarquinia sarà sempre in prima fila nella tutela del territorio”

NewTuscia – TARQUINIA – Accolto il ricorso al TAR proposto dal Comune di Tarquinia per bloccare la concessione della Med Sea Litter. “Il progetto di discarica, previsto nel Comune di Arlena di Castro, è un impianto che riguarderebbe 60mila tonnellate di rifiuti l’anno, in un territorio ricco di prodotti DOP e IGP, nonché patrimonio dall’alto valore paesaggistico e archeologico. Da mesi, Comuni limitrofi ed associazioni sono sul piede di guerra” – dichiara Giulivi.

“L’iter autorizzativo vorrebbe dare il via libera a diversi tipi di rifiuti: da quelli urbani pretrattati (che vanno sotto il codice 191212), in particolare quello proveniente da mare, spiagge e laghi (200301), dagli imballaggi di plastica prodotti dalla raccolta differenziata (150102) fino ai materiali misti frutto sempre dell’attività di riciclo. Il progetto, presentato dalla società Med Sedia Litter, prevede quattro ettari di discarica e la realizzazione di costruzioni accessorie per una superficie coperta di oltre un ettaro. La notizia di oggi è che il TAR si è espresso a favore del nostro ricorso, per bloccare la concessione alla suddetta società. Al momento sono state accolte le ragioni con una sospensiva cautelare in attesa dell’udienza fissata per il 3 aprile prossimo. È necessario continuare ad usare ogni strumento legislativo a nostra disposizione al fine di verificare ogni passaggio, ed arrivare alla prossima sentenza con la parola fine su questa storia“.