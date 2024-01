NewTuscia – ROMA – “Ora che il Piano Mattei è legge, l’Italia si è dotata di uno strumento importante per attuare concrete politiche di collaborazione e intensificazione dei rapporti con gli Stati africani. Un atto che qualifica l’Italia e l’azione del governo italiano in ambito internazionale”.

È quanto dichiara il co-presidente del gruppo ECR al Parlamento UE, Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia.