NewTuscia – VITERBO – Un prezioso momento mentre ricevevamo il saluto del Santo Padre all’udienza organizzata dalla Diocesi di Viterbo per il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa.

Questa straordinaria occasione ha assunto un significato profondo per la città, un capitolo destinato a rimanere indelebile nella memoria di tutti noi.

Durante l’udienza, abbiamo avuto l’onore di presentare al Santo Padre dei doni speciali, simboli della nostra storia e della secolare tradizione del Trasporto, oggi patrimonio immateriale dell’UNESCO. È stata un’occasione per ribadire l’impegno e la collaborazione instancabile di comunità e istituzioni, uniti nel perseguire il bene comune e contribuire al progresso collettivo.

Questo momento di condivisione non solo rafforza i legami tra le varie istituzioni locali e con la Rete delle Grandi Macchine a Spalla, ma sottolinea anche l’importanza di unire le forze per costruire un futuro in cui la collaborazione e la solidarietà siano al centro di ogni azione, guidati dalla consapevolezza che insieme possiamo fare la differenza.