Lazio – Viterbo – Bomarzo – NewTuscia – Si è conclusa nel pomeriggio con successo un’operazione dei vigili del fuoco del nucleo operativo di Viterbo, che è intervenuto nell’area della necropoli e della piramide etrusca nel territorio comunale di Bomarzo, per salvare 2 escursionisti che si erano smarriti in uno dei più noti siti turistici della Tuscia.

Gli escursionisti, marito e moglie, sono giovani americani e che si trovano attualmente nella Tuscia per turismo. La coppia, che stava praticando un’escursione nella necropoli di Santa Cecilia di Bomarzo, ha chiamato i soccorsi dopo “essere stata aggredita – queste le loro parole – da un gruppo di cinghiali”. Fuggendo, i due avrebbero perso l’orientamento e si sarebbero persi di vista a vicenda.

L’intervento dei vigili del fuoco, della sede centrale di Viterbo, è stato immediato.

Gli operatori sono riusciti a recuperare le persone, scosse ma in ottime condizioni, prima del calare della sera ricorrendo in particolare alle tecniche della topografia applicata al soccorso.

Sono stati recuperati prima l’uomo e successivamente la donna.

La donna in particolare, molto spaventata, era uscita dai sentieri tracciati e “ufficiali” del sito turistico e si trovava in una zona più impervia e a ridosso di uno strapiombo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e segnatamente il reparto specializzato per la tutela forestale. Presente anche il personale medico del 118, avvertito dalle forze dell’ordine in via precauzionale, ma che non ha in realtà dovuto prestare soccorso visto che la coppia ha rassicurato di non abbisognare di cure mediche.