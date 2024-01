NewTuscia – TARQUINIA – Le recenti convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’ Università Agraria di Tarquinia hanno riscontrato assenze di Consiglieri che non hanno garantito il numero dei presenti per la validità delle sedute, e ciò nonostante l’ importanza degli argomenti da trattare.

La seduta ultima, convocata per deliberare sul futuro del campeggio di Spinicci di proprietà dell’ Ente, si è potuta svolgere solo in seconda convocazione, un fatto grave, sintomo di un malessere che sicuramente richiede una riflessione politica generale.

Motivi questi che mi hanno indotto a presentare oggi, a norma di Statuto, all’ Ufficio Protocollo dell’ Ente le mie dimissioni da Presidente già anticipate ai presenti del Consiglio di ieri.

Darò seguito nel termine di 20 giorni concessi dallo Statuto per l’efficacia delle dimissioni, a confronti per verificare le criticità e ricercare soluzioni condivise che possano garantire un’unicità di intenti per la continuità dell’azione amministrativa. Sono tanti ed importanti infatti i progetti e le iniziative in corso e quelli di prossimo avvio che la mia Amministrazione ha saputo mettere in campo e che sono essenziali per il presente e futuro dell’ Ente.