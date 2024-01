Appena due mesi dopo la precedente segnalazione, il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi del parco Volusia nel XV° Municipio di Roma Capitale segnalando attraverso la responsabile IdD di zona Chiara Granello rifiuti sparsi in terra e l’assenza di cestini gettacarte

NewTuscia – ROMA – Il movimento Italia dei Diritti torna a parlare del Parco Volusia nel XV° Municipio di Roma Capitale con la segnalazione della Responsabile in loco Chiara Granello consigliere ombra per il comune di Roma:” Già il 30 ottobre scorso avevamo segnalato rifiuti sparsi nel parcheggio del parco Volusia di fronte alla scuola Parco di Vejo, e dopo poco più di due mesi, la situazione non sembra affatto migliorata. Infatti tra le auto notiamo rifiuti abbandonati in terra il che non è certo un bel vedere di fronte a una scuola, e non da neanche un buon esempio ai bambini che la frequentano. Purtroppo, oltre agli incivili, a contribuire a questo degrado è anche la mancanza dei cestini gettacarte per cui i frequentatori del posto si sentono autorizzati ad abbandonare i propri rifiuti in terra. Quello che chiediamo – conclude la Granello – è l’installazione dei cestini gettacarte, un comportamento più civile da parte dei frequentatori del parco e un costante monitoraggio con una pulizia più frequente da parte dell’Ente municipale e dell’azienda preposta allo spazzamento a terra”. Carlo Spinelli, Segretario Provinciale romano del movimento e responsabile nazionale per la Politica Interna interviene su quanto segnalato da Chiara Granello:” La brava Chiara continua nella sua opera di controllo del territorio e le sue segnalazioni sono utili per responsabilizzare maggiormente gli amministratori del XV° Municipio di Roma. A seguito di questa segnalazione, provvederemo anche a inviare una Pec al Presidente del Municipio, all’assessore all’ambiente e al Sindaco di Roma in modo che venga sollecitato un loro intervento compresa l’installazione dei cestini gettacarte che non possono mancare in un luogo così frequentato”.