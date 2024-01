NewTuscia – VITERBO – Open Night Buratti, sabato 12 gennaio 2024 ore 19 – 22.

Apertura straordinaria del Liceo Mariano Buratti per gli studenti che stanno affrontando la scelta del loro percorso di studi superiori e per i loro accompagnatori.

Appuntamento alle 19 in punto davanti ai cancelli della storica sede di via Carletti per un’accoglienza a sorpresa a cura di Redazione digitale e Laboratorio teatrale Buratti. Altri eventi si svolgeranno fino alle 22 all’interno della scuola. Ad accogliere i visitatori ci saranno la dirigente e molti docenti e studenti che saranno a disposizione per illustrare gli indirizzi di studio classico e linguistico nelle loro articolazioni, per mostrare aule, laboratori e palestre, per dare prova di come si svolge la didattica e per raccontare progetti e attività aggiuntive, tra creatività, attualità e dibattito, sport, gruppi di lettura, lingue, teatro, musica, stem, cittadinanza attiva, feste e viaggi.

Ciò che con maggior piacere e soddisfazione vogliamo mostrarvi è la nostra comunità studentesca, le attenzioni con cui cresce, la sua capacità di iniziativa, il suo slancio comunicativo e la sua inesauribile vitalità. A darle voce la nostra piattaforma burattilab.it, che presto ospiterà anche un blog in cui si esprimerà con immediatezza la nostra Community.