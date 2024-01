NewTuscia – VITERBO – Nella riunione virtuale del 18 dicembre 2023, il Gestore del Servizio Idrico ha prospettato, al Garante del Servizio Idrico e ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, in presenza dell’ATO, le novità che stanno interessando il servizio idrico integrato.

Il Dr. Giuseppe Gasbarri, RTD aziendale, ha inaugurato la riunione con un resoconto sugli sviluppi derivanti dall’adesione al PSN (Polo Strategico Nazionale), mettendo in evidenza i vantaggi della dematerializzazione dei documenti e le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei processi. Ha inoltre presentato l’implementazione di una nuova suite per i bandi di gara, indicando i progressi significativi compiuti.

La responsabile dell’Ufficio Regolatorio, Stefania Rovegno, ha enfatizzato l’importanza di coinvolgere attivamente le associazioni per garantire che la Carta del Servizio risponda pienamente alle loro esigenze. A seguire, Armando Poggetti, incaricato alla comunicazione e ai rapporti con le associazioni dei consumatori, ha sottolineato la volontà di rendere le associazioni protagoniste nel processo di divulgazione delle novità aziendali.

Il Garante del Servizio Idrico, Avv. Manuela Veronelli, ha elogiato l’approccio aperto e collaborativo del Gestore, riconoscendo il valore della trasparenza e della partecipazione nella costruzione di un servizio idrico più efficace.

Le associazioni dei consumatori, AECI, Assoconfam, Codici, Confconsumatori e MDC, hanno accolto positivamente l’iniziativa di Talete S.p.A. e hanno apprezzato la volontà di coinvolgerle attivamente nelle decisioni aziendali.

In risposta a questo clima di collaborazione, il Gestore ha proposto incontri mensili per aggiornare le associazioni sull’andamento dei lavori e favorire un dialogo continuo. La prossima riunione si terrà il 18 gennaio, sempre in modalità smart.