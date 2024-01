NewTuscia – PRATO

Investe un ciclista con l’auto presa a noleggio e scappa: è accaduto domenica scorsa in via Filzi, dove un’auto ha urtato un ciclista facendolo cadere a terra per poi allontanarsi senza soccorrerlo. Un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale sono intervenute sul luogo per soccorrere il ferito, un cittadino cinese di 61 anni, ricoverato per un trauma cranico.

Dalla ricostruzione del sinistro e dall’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza di zona, gli agenti della Municipale hanno individuato dopo pochi minuti il veicolo investitore. Gli accertamenti immediati hanno così identificato il mezzo, che è risultato essere stato preso a noleggio.

Pertanto gli agenti, raggiunto il noleggiatore nel Comune di Firenze, con l’ausilio dei colleghi di zona hanno rinvenuto il veicolo proprio mentre veniva riconsegnato alla società. Messo alle strette, il conducente, un cittadino marocchino di 21 anni neopatentato e pregiudicato, residente a Carmignano, ha confessato di aver investito il ciclista. Ricondotto a Prato dagli agenti, è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso e rischia una condanna fino a tre anni. La patente di guida è stata ritirata.