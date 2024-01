NewTuscia – CORI – La Regione Lazio ha approvato il piano di riparto dei contributi di cui alla L.R.24/2019 – Piano 2023, assegnando contributi a favore dei servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale), O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) e O.A.R. (Organizzazione Archivistica Regionale) per attività ed ammodernamento.

Alla Biblioteca ‘E lio Filippo Accrocca’ di Cori sono stati assegnati:

– un contributo di 14.400,00 euro relativamente alla LINEA di intervento A – conto corrente: per progetti che comprendono attività varie, laboratori e corsi di avvicinamento ai linguaggi multimediali, al cinema, alla fotografia, alla letteratura italiana per stranieri, produzione di materiali informativi vari.

– un contributo di 5.400,00 euro relativamente alla LINEA di intervento B – conto capitale: per l’acquisto di arredi.

All’Archivio Storico ‘Pier Luigi De Rossi’ di Cori è stato assegnato:

– un contributo di 13.500,00 euro relativamente alla LINEA di intervento A – conto corrente per attività educative dirette a diversi tipi di pubblico, in particolare laboratori didattici destinati ai bambini per avvicinarli al mondo degli archivi, presentazione di ricerche archivistiche per divulgare la storia locale, produzione di materiali informativi quali i Quaderni dell’Archivio.

“Risorse fondamentali per rendere sempre vivi gli istituti culturali della nostra città, da sempre fiore all’occhiello a livello regionale” chiosa il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis.