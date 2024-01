NewTuscia – VITERBO – In risposta all’articolo pubblicato sul quotidiano ‘La Repubblica’ il 08/01/2024 dal titolo fuorviante ‘Viterbo resta senza ambulanze; l’ASL costretta a pagare una ditta peri singoli interventi” desideriamo fare alcuni chiarimenti.

Per prima cosa si specifica che i mezzi della ASL sono mezzi di trasporto e non di emergenza, in quanto tutti sanno che tale servizio (emergenza) è affidato solo ed esclusivamente all’ARES 118, per cui le ambulanze del servizio ASL sono da trasporto cosiddetto “secondario”.

Definito ciò, si porta a conoscenza dei cittadini che le ambulanze di cui si parla nell’articolo attualmente sono in servizio sostitutivo e sono di un’Associazione di volontariato dove il “pagamento” è il solo rimborso chilometrico, dato che tali mezzi vanno a gasolio e non ad acqua.

L’Associazione mette a disposizione i propri mezzi e l’autista, volontario. Non si tratta quindi di una ‘ditta’ come riferito nell’articolo, ma di un’Associazione di volontariato, e non si tratta di ‘pagamenti per i singoli interventi’ ma di un mero rimborso chilometrico per l’utilizzo dei mezzi, in quanto l’autista è un volontario. Sottolineiamo ‘volontario’, ovvero colui che si mette a disposizione a qualsiasi ora del giorno e della notte soltanto per aiutare quel paziente in attesa di trasferimento (che, ricordate: potrebbe essere un vostro parente) che in questo modo aspetta qualche ora in meno.

I volontari sono quindi coloro che volontariamente si mettono a disposizione dei cittadini tramite le istituzioni. Ieri come oggi e forse domani siamo a disposizione della ASL Viterbo.

Non abbiamo bisogno di essere ringraziati ma avremmo gradito se sull’articolo fosse stato specificato “per fortuna ci sono i volontari, altrimenti l’intero servizio si sarebbe fermato”.

Grazie per l’attenzione, a nome di tutti i volontari.

Noi siamo l’Associazione “Misericordia di Viterbo ONLUS”

La Legale Rappresentante

Antonella Sordelli