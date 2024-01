NewTuscia – VIGNANELLO – Nei giorni appena trascorsi a Vignanello, a conclusione delle indagini avviate a capodanno in seguito ad un furto con scasso avvenuto di notte nella centrale Piazza della Repubblica, all’interno di un’agenzia immobiliare, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria una cinquantenne del posto, già nota alle forze dell’ordine, quale presunta autrice del furto. In quell’occasione sono stati asportati monili ed argenteria varia che i carabinieri, a seguito a perquisizione nell’abitazione della donna, hanno totalmente recuperato e sottoposto a sequestro in attesa di essere riconsegnati al legittimo proprietario.

